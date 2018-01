Avião monomotor cai em Maricá, no RJ, e mata duas pessoas

RIO - Duas pessoas morreram após a queda de um monomotor Tupi na Lagoa do Marine, em São José do Imbassaí, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O avião havia decolado do aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e seguiria até Maricá. O acidente ocorreu às 17 horas desta segunda-feira, 21.

Uma das vítimas é Carlos Alfredo Flores da Cunha, de 48 anos, juiz de Direito da 5ª Vara de Sucessões do Rio. Ele era passageiro da aeronave. O piloto não foi identificado até a noite desta segunda. Ambos morreram antes de serem resgatados na lagoa.

Bombeiros de Maricá e agentes da Defesa Civil retiraram os corpos da lagoa com a ajuda de pescadores. As duas vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal de Itaboraí, município vizinho.