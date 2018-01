Avião monomotor cai na praia em Copacabana Um avião monomotor caiu no início desta tarde no mar de Copacabana, na altura do Posto Seis, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações dos Bombeiros, a aeronave era de "propaganda" e carregava faixa de publicidade. O piloto, Rubens Vegarrofi, de 24 anos, foi resgatado pelos bombeiros, que assistiram à queda do avião, no 3º Grupamento Marítimo de Copacabana. A vítima apresentava lesão na cabeça e recebeu os primeiros socorros dos bombeiros, tendo sido encaminhada, em seguida, para o hospital Miguel Couto. A aeronave afundou no mar de Copacabana.