Avião monomotor cai na região metropolitana de Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um avião monomotor caiu na pista de pouso do Aeroporto Municipal Arnaud Marinho, em Pará de Minas, na região metropolitana de Belo Horizonte, no final da tarde desta segunda-feira, 24.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto, um militar aposentado de 72 anos, teve fraturas nas pernas e foi levado com consciência para um hospital em Pará de Minas.

No momento do pouso, a aeronave bateu em um poste, depois no telhado de uma casa e caiu na pista.