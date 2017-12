Avião pequeno cai na periferia de Fortaleza; não há mortos

Um avião monomotor caiu em uma rua do bairro Siqueira, periferia de Fortaleza, no Ceará, na manhã desta quarta-feira, 6. O acidente aconteceu por volta das 10 horas. Segundo os bombeiros, nenhuma casa foi atingida. O avião caiu em um terreno baldio, há 15 metros de uma área bastante povoada. O estrondo da queda assustou os moradores do Conjunto Sumaré 5. A parte da frente do monomotor ficou destruída. De acordo com os bombeiros, o piloto e o co-piloto da aeronave, Cícero Cândido de Lima Filho e Pompeu Costa Sousa, tiveram fraturas e foram levados para o Hospital Regional da Unimed. Eles não corriam risco de morte. Segundo nota do hospital, os familiares não permitiram a divulgação de qualquer informação sobre o estado de saúde deles. Segundo a Polícia Militar, as duas pessoas estavam aprendendo a pilotar, quando perderam o controle do avião. A Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) já começou a fazer a perícia do acidente. O resultado deve sair em 90 dias. No dia 20 de novembro do ano passado, um ultraleve caiu nessa mesma região. O piloto Paulo Gonçalves de Oliveira e o passageiro Ericson Brígido morreram no acidente. Atualizado às 18h10