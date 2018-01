Avião que caiu e matou quatro em Goiás não tinha registro, diz Anac

GOIÂNIA - O avião Cessna-172 que caiu neste domingo, 9, em Acreúna, no interior de Goiás, era clandestino. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o prefixo N1009F na fuselagem da aeronave oficialmente "não consta" do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). A Gerência Técnica do RAB é o único órgão público que efetua o registro de aeronaves, e emite certificados de matrícula e de aeronavegabilidade de aeronaves civis, no País.

O pai do piloto Gary Paulo Costa e Silva disse que a aeronave foi trazida pelo filho dos Estados Unidos. "Ele comprou lá e veio voando, de Miami até Pontalina onde morava", garante Aniceto de Oliveira. "Ele tinha mais de mil horas de voo só nesse avião."

Mortes. No acidente, além do piloto Gary Paulo Costa e Silva, de 42 anos, as passageiras Nivia Maria Gomes Barros, de 24, e as irmãs Francielle Alves Freitas, de 19, e Andressa Alves Freitas, de 14, tiveram morte instantânea. Os corpos das irmãs, da bancária e do piloto foram velados e enterrados, hoje, em Acreúna.

Testemunhas oculares garantem que o avião decolou, por volta das 17h30 de domingo, da pista de pouso em Acreúna, para um voo panorâmico de cinco minutos com as passageiras, e caiu em seguida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).