Avião que caiu levava duas pessoas O avião modelo Sêneca, de propriedade particular, que caiu no fim da manhã deste sábado, quando se destinava ao aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, tinha apenas duas pessoas a bordo: o piloto, que seria o proprietário do avião, e um passageiro. Ambos ainda não foram identificados. Segundo informações ainda não confirmadas pelo DAC, o avião foi fretado em Boa Vista para trazer um passageiro a Manaus. Quando sobrevoava a comunidade do Castanhal, próximo do município de Presidente Figueiredo, explodiu e, segundo testemunhas, caiu próximo ao quilômetro 134 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista). A notícia da queda do avião congestionou os telefones do aeroporto Eduardo Gomes. Todas as companhias aéreas que ainda tinha aeronaves no ar tiveram que atender dezenas de telefonemas de parentes a espera de passageiros. Só quando o Salvaero informou que o acidente havia sido com um aparelho de pequeno porte é que a tensão diminuiu. Equipes do Salvaero e do Corpo de Bombeiros de Presidente Figueiredo estão no local recolhendo destroços e informações que permitam a identificação das duas pessoas a bordo no momento do acidente.