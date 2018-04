Avião que desapareceu em 2007 é encontrado pelo Ibama

SÃO PAULO - Enquanto monitorava focos de incêndio em Mato Grosso, a bordo de um helicóptero, a equipe do Ibama localizou destroços de um avião monomotor Embraer 710 no topo de um morro na área da Estação Ecológica Serra das Araras, a 120 quilômetros de Cuiabá.

Foram encontrados cerca de 30 quilos de cocaína e dois cadáveres em avançado estágio de decomposição em meio às peças do avião, desaparecido desde 2007 . Os documentos e parte do material foram enviados à Polícia Federal para identificação. A equipe voltará ao local, acompanhada de policiais federais para realizar a perícia. Assim que as autoridades aeronáuticas e a Polícia Federal autorizarem, o Ibama fará a remoção dos destroços.

Para o chefe da unidade de conservação, Vanilio Marques, a fuselagem do avião pode atrair raios e provocar um incêndio na vegetação seca. Pela quantidade de embalagens encontrada, havia cerca de 150 quilos de droga no avião, porém com as chuvas e a presença de animais, restou cerca de 20% disso.