Avião que seguia para SP faz pouso em Salvador após confusão com casal

SALVADOR - O voo Azul 5195, que decolou às 3h46 (horário local) de Natal (RN), com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, teve de fazer uma parada não programada em Salvador (BA), depois de um casal promover uma confusão a bordo, com direito a xingamentos e agressões contra os tripulantes do voo. O casal foi detido pela Polícia Federal e 115 passageiros tiveram de aguardar acomodação em outros voos para seguir viagem.

Segundo testemunhas do caso, a confusão começou logo depois de o avião decolar. O casal teria começado a discutir entre si e, em seguida, o homem teria ficado em pé, tirado a camisa, e começado a xingar, em voz alta, os integrantes da tripulação. As comissárias de bordo teriam tentado conter o passageiro, que passou a agredi-las também - os relatos são de que ele, além de insultar, teria atirado chinelos contra as tripulantes.

Sem conseguir conter o homem, uma das comissárias deu voz de prisão e teve de contar com o apoio de outros passageiros para imobilizá-lo. O piloto decidiu fazer a parada não programada em Salvador, para que o casal fosse desembarcado e levado para a Polícia Federal (PF). O pouso ocorreu por volta das 5h (horário local).

O ator e diretor teatral Marcelo Bones, que estava no voo, contou em sua página no Facebook ter sido ele a atar as mãos do homem, com fita adesiva. "Pousamos (em Salvador), a Polícia Federal entrou no avião, prendeu os dois e levou piloto e equipe para testemunhar", relatou.

Os passageiros, porém, tiveram de esperar para continuar a viagem, já que não havia outra tripulação da companhia para seguir com o voo. "Duas horas e meia depois, todos os passageiros (estavam) apertados numa salica (sic) de espera, esperando um delegado de Polícia Federal chegar ao aeroporto para liberar a tripulação, que foi ser testemunha do caso", reclamou Bones. Ele conseguiu embarcar em outro voo, por volta das 11h30.

Por meio de nota, a Azul afirmou que os passageiros "estão recebendo toda a assistência necessária e sendo reacomodados" em outros voos. "A Azul lamenta eventuais transtornos ocorridos a seus clientes", diz o comunicado. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos passageiros detidos.