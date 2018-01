Avião sai da pista e provoca fechamento do aeroporto de Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um jato de pequeno porte derrapou e saiu da pista quando estava aterrissando no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira, 10. A aeronave não sofreu avarias e os cinco ocupantes saíram ilesos, mas o acidente provocou a suspensão dos pousos e decolagens.

O avião saiu da pista por volta das 16h20 e, até o início da noite, as operações não tinham sido retomadas. Às 19 horas o sistema de acompanhamento de voos da página da Infraero na internet mostrava que 15 partidas estavam atrasadas e cinco canceladas ao mesmo tempo em que nove chegadas estavam atrasadas e duas canceladas. Outras cinco haviam sido desviadas para outros aeroportos.

Os atrasos e cancelamentos provocaram a formação de filas no saguão do aeroporto e diante dos balcões das companhias aéreas, para onde os passageiros se dirigiam em busca de informações ou de transferência de seus bilhetes para outra data. Até às 19 horas não haviam registros de tumultos.

O jato de uma empresa particular havia saído de Rosário, na Argentina, com destino a Porto Alegre. As causas da derrapagem são desconhecidas. Uma hipótese é que ela tenha sido provocada por rajada de vento lateral combinada com a chuva que caia no horário. O avião ficou atravessado no gramado lateral à pista, que só seria reaberta quando o aparelho fosse retirado de lá. A previsão inicial era de que esse trabalho fosse concluído por volta das 20h30.