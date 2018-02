Avião suspeito de transportar cocaína cai no MS Um avião monomotor caiu no final da tarde desta quinta-feira em Porto Murtinho, na divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, a 465 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, seis pessoas estariam a bordo da aeronave, que estaria transportando uma carga de cocaína colombiana. O piloto tentou pousar o avião em um campo de terra batida, dentro da fazenda Açaí, propriedade do prefeito da cidade, Nelson Cintra (PSDB). Devido às péssimas condições da pista, passou direto e acabou caindo em uma mata fechada, a quase um quilômetro da cabeceira da pista, localizada ao lado da rodovia BR-267. Uma equipe da Polícia Federal de Campo Grande viajou para o local, mas o avião em que viajavam atolado na pista, assim que desceu. O acesso ao aparelho acidentado é difícil.