Monomotor tem problemas para pousar e cai da pista na Grande SP

SÃO PAULO - Um avião monomotor caiu em Cotia na tarde desta quinta-feira, 27, na Região Metropolitana de São Paulo.

O monomotor tinha dois tripulantes e ninguém se feriu após o acidente, segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade, que foi ao local apenas fazer uma vistoria. A aeronave teria tido problema no momento do pouso, atravessou a pista e tombou.

O acidente ocorreu na Rua Paulino Nascimento, no bairro de Recanto Verde, nas proximidades da Rodovia Raposo Tavares.