Aviões contam com novo equipamento para pousos no Santos Dumont

SÃO PAULO - Após autorização da Aeronáutica, algumas aeronaves comerciais que pousam no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, iniciam, neste sábado, 5, a utilização de um equipamento a bordo capaz de, por meios próprios e satélites, guiar os aviões, mesmo em condições climáticas desfavoráveis, até o piloto visualizar a pista de aterrissagem.

Mesmo com as nuvens muito baixas, encobrindo o Pão de Açúcar e parte do Morro da Urca, os pilotos poderão passar, por exemplo, entre o Corcovado e o Morro Santa Marta, para chegar até a pista do aeroporto. A utilização deste equipamento vai agilizar os pousos, economizando combustível das aeronaves e, ao mesmo tempo, diminuindo o tempo em que o aeroporto fica fechado.

Em nota, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), afirma que " fundamentados na navegação baseada em performance (satélite e performance de bordo), esses procedimentos, chamados de RNP AR (Required Navigation Performance with Authorization Required), permitirão uma aproximação mais estável, com menos ruído e em condições ainda mais adversas de teto e visibilidade."

Segundo ainda o Decea, "a validação dos procedimentos ocorreu em um moderno simulador de voo do Boeing 737-800, capaz de reproduzir as condições de terreno e o cenário que circunda o Aeroporto Santos Dumont." O departamento afirmou também que "além dos elaboradores de procedimento do Decea e pilotos inspetores do GEIV, participaram desta validação técnicos da Anac, pilotos da Gol Linhas Aéreas e profissionais da GE/ Naverus, empresa contratada pela companhia aérea para assessorá-la no projeto.