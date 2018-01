Avó morre em acidente a caminho da maternidade A ansiedade para chegar à maternidade pode ter motivado um acidente, com vítima fatal, no início da madrugada, à altura do número 13.600 da Av. Sapopemba, na Vila Regente Feijó, na Zona Leste da capital paulista. Rosana Gonçalves Ferreira, de 20 anos, grávida de 9 meses, encontrava-se em trabalho de parto e o irmão, Odair, a estava socorrendo no automóvel Parati da família. No cruzamento com a Rua Antonio de França e Silva, o veículo colidiu com um Fiat Palio. Geralda Mendes de Almeida, de 52 anos, mãe deles, morreu no local. Entre os feridos estão o namorado da garota grávida, Fábio Edson Gomes, de 23 anos, que também estava na Parati, o motorista do Palio, Carlos Roberto dos Santos, e seu acompanhante João da Silva Alves. Esse último foi medicado no Hospital Geral de São Mateus. Todos os demais, exceto Geralda, foram para o Hospital João XXIII, onde Rosana está está sendo preparada para submeter-se a uma cirurgia de cesariana. O delegado de plantão do 69º DP - Cohab Teotônio Vilela está registrando essa ocorrência e instaurando inquérito. Ambos os motoristas negam a responsabilidade no ocorrido, mas a polícia deverá apurar qual dos veículos ultrapassou o sinal vermelho, causando o acidente.