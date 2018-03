Aziz não antecipou campanha, conclui juiz A publicidade do governo estadual em milhares de sacos de pão, distribuídos no início de junho às padarias de Manaus, não constituiu propaganda eleitoral antecipada do governador Omar Aziz (PMN), candidato à reeleição. A conclusão foi do juiz eleitoral Wellington José de Oliveira ao rejeitar denúncia do Ministério Público Eleitoral.