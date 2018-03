Aziz vence com mais de 60% dos votos O atual governador Omar Aziz (PMN) foi reeleito em primeiro turno no Amazonas com 63,8% dos votos válidos, com 98,88% das urnas apuradas. A vantagem foi de quase 40 pontos porcentuais em relação ao segundo colocado, o senador Alfredo Nascimento (PR), com 25,91%. dos votos. "Fizemos campanha propositiva, sem baixarias. E amanhã é acordar e dar continuidade ao trabalho", disse.