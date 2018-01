Babá é presa por agredir duas crianças em São Vicente A babá Luciana Santos Pereira, de 21 anos, foi presa em flagrante por espancar duas crianças em São Vicente, litoral paulista. A mãe das crianças, Suzana Pereira Santos, chegou mais cedo do trabalho nesta terça-feira e foi alertada pelos vizinhos de que seus filhos estavam apanhando da babá. Ao chegar em casa, ela encontrou a babá espancando as crianças. Os meninos, de 3 e 4 anos de idade, foram encaminhados ao Centro de Referência e Emergência e Internação (Crei), onde se recuperam. As crianças ficaram com ferimentos por todo o corpo e apresentavam lesões, escoriações, mordidas e sangramento no couro cabeludo. A babá morava e trabalhava na casa das vítimas há um mês. Ela foi encaminhada para a cadeia feminina de São Vicente.