Bafômetro também será usado no tráfego naval As Capitanias de Portos do País farão fiscalizações no tráfego naval durante o réveillon, com bafômetros. Pilotos de qualquer embarcação, incluindo jet skis, poderão ser submetidos ao teste. Se houver mais de 3 décimos de miligrama de álcool por litro de ar expelido, a licença será apreendida e o piloto, levado à delegacia e multado.