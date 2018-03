'Bagunça do setor aéreo' é responsável por crise, diz relator O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga o apagão aéreo, Demóstenes Torres (DEM-GO), afirmou ontem que tecnicamente o desastre com o Airbus 320 da TAM pode ter várias causas, mas politicamente ele já identificou o responsável. "É a bagunça do comando do setor aéreo, em que ninguém se entende. Espero que, ao final da CPI, possamos sugerir mudanças que venham a resolver o problema", disse o relator. A CPI ouviu nesta quinta-feira depoimentos do presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira, do chefe do Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), brigadeiro Jorge Kersul Filho, do presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, e do presidente da TAM, Marco Antonio Bologna. Indagado se havia conflito entre os organismos que regulam a aviação brasileira, José Carlos Pereira admitiu que há problemas. "No momento, não é bem um conflito, mas temos algumas dificuldades de coordenação. Esperamos resolver isso". Zuanazzi disse que as questões legais criam um ambiente conflitante. "Mas, com diálogo, temos procurado resolver nossa situação com a Infraero". Para ele, a Anac é muito recente, criada há pouco mais de um ano. E até hoje não está totalmente consolidada. Lembrou que a lei que criou a agência o autorizou a contratar 1.752 funcionários, sendo que destes, 1,2 mil são militares da ativa da Aeronáutica. Disse que terá de devolver os militares em cinco anos e que, na semana que vem, dará posse a 586 servidores recém-concursados. Mas Zuanazzi acabou por admitir que tem pouco poder e que a agência que dirige não tem autonomia. "A agência não tem autonomia para tomar certas decisões. Cabe ao Conselho da Aviação Civil (Conac) organizar os aeroportos." Ele chegou a admitir que não tem nem como mudar o número de pousos no Aeroporto de Congonhas. Perguntado por que existem tantos pousos e decolagens por lá, disse que herdou essa situação, quando assumiu, no início do ano passado. "Que perguntassem isso a quem no passado decidiu." Em depoimento anterior à CPI, Zuanazzi havia defendido o Aeroporto de Congonhas. Com a decisão do governo de retirar vôos de lá, mudou de idéia. "Não é o aeroporto de meus amores", revelou. "Se fosse fazer o aeroporto ideal, com certeza não seria em Congonhas, nem naquele local". Afirmou que Congonhas é um aeroporto fora das conformidades. "Não funcionar das 23hs às 6hs é uma não-conformidade. É o mais movimentado do Brasil e o segundo da América Latina e não está em conformidade", disse ele.