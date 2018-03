Bahamas fecha em clima de festa

Três carros do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil, com homens armados com metralhadoras, escoltavam o subprefeito da Vila Mariana, Fabio Lepique, prenunciando confusão na interdição da "casa de diversões masculinas" Bahamas, em Moema, na zona sul, ocorrida na manhã de ontem por determinação da Prefeitura. Lepique toca a campainha do Bahamas. Dez minutos depois, o empresário Oscar Maroni Filho, proprietário da casa, abre a porta com a tranqüilidade de quem já se livrou de sete processos de fechamento, parecendo vibrar com os holofotes da imprensa. Inicia um showzinho particular e discursa em defesa do sexo, distribui latinhas do energético que promove e serve pasteizinhos aos jornalistas e funcionários da Prefeitura, citando nos microfones algumas de suas máximas impublicáveis. Enquanto fala, os caminhões da Prefeitura colocam os grandes blocos de concreto em frente à entrada principal da boate, que funciona há 30 anos em São Paulo. A justificativa da Prefeitura para o lacre veio de declarações dadas por Maroni em um programa de televisão. Durante uma entrevista, perguntado sobre o Bahamas, Maroni afirmou: "Sim, é prostituição de luxo, sim, não vamos ser hipócritas, não vamos ser falsos." Lepique explica que, "como exploração de prostituição é atividade ilegal, a casa não pode ser licenciada". "Esse é o motivo do lacre." Maroni interpela o subprefeito, e um pequeno debate tem início. O empresário diz que há 150 casas iguais à dele funcionando sem licença em São Paulo que nunca são importunadas. Reclama de sofrer perseguição pessoal por parte do prefeito Gilberto Kassab (DEM), que esta semana deu ordem para demolir um hotel de 11 andares, também de Maroni, alegando que a altura do prédio atrapalhava os vôos em Congonhas. O empresário mantém-se otimista. Convida Lepique para tomar um uísque no Bahamas "depois que a casa for reaberta". O subprefeito entra no clima de deboche e sugere a vacinação de Docinho, cachorro maltês de Maroni. Em tom solene, o empresário anuncia que a luta continua na semana que vem. "Das grandes brigas, surgem as grandes vitórias."