Baiano morto no acidente da TAM será enterrado nesta sexta

Janus Lucas Leite Silva, morto no dia 17 no acidente com o vôo 3054 da TAM, será enterrado às 17 horas desta sexta-feira, 3, em Salvador. Janus era analista de importação da Braskem e estava no Airbus que caiu no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, após uma tentativa frustrada de pouso. No acidente, 199 pessoas morreram. O corpo de Janus foi identificado na quinta-feira, 2, e o corpo foi transportado de avião. O pai de Janus, Geraldo Silva, e o primo Adriano Silva, que estavam em São Paulo acompanhando os trabalhos dos peritos, seguiram para a capital baiana no mesmo vôo.