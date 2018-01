Bairros atingidos pelo temporal de terça continuam sem luz no Rio

RIO - Alguns moradores dos principais bairros do Rio atingidos pelo temporal de terça-feira, 12, permanecem sem luz nesta quarta, 13, segundo a concessionária de energia Light. Na terça, foram registradas altas temperaturas, com máxima de 42ºC e sensação térmica de 50ºC.

No fim da tarde, uma forte chuva com rajadas de ventos atingiu toda a cidade e choveu granizo em bairros como Penha e Méier, na zona norte. Municípios na Região Metropolitana, Baixada Fluminense e Região Serrana também ficaram em alerta.

De acordo com a Light, a chuva de granizo danificou alguns equipamentos da rede e parte da fiação da companhia, deixando bairros das zonas norte e oeste às escuras durante toda a noite. O fornecimento de energia só foi reestabelecido na madrugada. A terça-feira não foi o dia mais quente do ano no Rio, segundo a Climatempo. Hoje, a temperatura está mais amena e deve variar entre 21ºC e 31°C.