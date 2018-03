Bairros da Grande SP vão ficar sem água na terça-feira As obras de manutenção na estação de tratamento de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) do alto Cotia, na região metropolitana de São Paulo, irão interromper o abastecimento de água em bairros de algumas cidades da região, entre as 7 horas e as 19 horas de terça-feira. Segundo a empresa, serão afetados bairros de Cotia, Embu, Vargem Grande Paulista, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e Itapevi. Durante o período previsto para a realização dos serviços, a Sabesp pede a colaboração de todos os moradores dessas cidades para que economizem ao utilizarem a água armazenada nas caixas residenciais de maneira racional, evitando assim, desperdícios. O abastecimento será restabelecido de maneira gradual. Os bairros mais altos ou distantes poderão ter atrasos.