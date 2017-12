Bairros de São Paulo apresentam baixos índices de umidade Nove bairros de São Paulo apresentaram umidade relativa do ar abaixo do índice de 30% considerado satisfatório pela Organização Mundial de Saúde (OMS), até as 16 horas desta segunda-feira, 5. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), por conta do ar seco, medições das estações meteorológicas revelaram que o índice ficou em 15% no Campo Limpo, 17% na Vila Prudente e em Parelheiros, 18% no Jaçanã, Itaquera e São Matheus, 19% na Consolação e Ermelino Matarazzo, e 20% no Butantã. Devido à baixa umidade, os moradores dos bairros citados podem ter problemas respiratórios, ressecamento das mucosas, irritação nos olhos, entre outros sintomas. Segundo o CGE, não deve chover na cidade nesta segunda.