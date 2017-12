Baixada Fluminense registra duas primeiras mortes por chuvas no Rio

RIO - Foram encontrados dois corpos das que podem ser as primeiras vítimas da chuva que atinge o Estado do Rio de Janeiro desde a noite da terça-feira, 10. Os dois corpos foram encontrados na Baixada Fluminense.

Um dos mortos foi identificado como Neilson Viana Ribeiro, 18 anos, morador da Rua André Vital de Negreiros, no bairro de Recantus, em Belford Roxo. Ele caiu no Rio Botas na quarta-feira, 11, pela manhã e seu corpo foi localizado por bombeiros e pela Defesa Civil do município por volta das 19h45. Às 20h30, o corpo estava sendo levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Nova Iguaçu, cidade vizinha a Belford Roxo.

À tarde, também na quarta-feira, 11, outro corpo foi encontrado boiando no Rio Botas, na altura do bairro Heliópolis, em Nova Iguaçu. Pela aparência, é um homem de cerca de 50 anos. Ainda não há confirmação, mas é possível que a vítima localizada seja o pedreiro Martinho da Silva, que estava desaparecido por causa das chuvas na região.