'Baixaram o documento errado', diz candidata A presidenciável petista Dilma Rousseff disse ontem não concordar com "vários pontos" do programa de governo aprovado pelo Congresso Nacional do próprio partido, ocorrido em fevereiro. O documento foi entregue por engano ao TSE e substituído por uma versão mais branda. Dilma afirmou, ainda, que irá trocar mais uma vez o texto apresentado à Justiça junto com o registro da candidatura da petista.