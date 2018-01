Bala perdida atinge menina de 8 anos dentro de escola no Rio Uma menina de 8 anos foi atingida por uma bala perdida dentro de sua escola na favela do Jacarezinnho, zona norte do Rio de Janeiro, três dias depois de divulgado um novo relatório de vítimas de balas perdidas no Estado -- 170 só no primeiro semestre de 2007. A estudante Joceline Gomes Paranhos estava ensaiando uma apresentação de dança no pátio da escola quando foi atingida por uma bala perdida. Os professores da menina afirmaram que não ouviram nenhum tiroteio na comunidade e só perceberam que a menina tinha sido alvejada quando ela começou a chorar muito. O tiro atingiu Joceline nas costas. Ela foi levada para um hospital da região e está fora de perigo. "No momento que ela foi atingida não havia registro de operação policial", disse uma assessora da Secretaria de Segurança Pública do Estado, acrescentando que consultou o batalhão da PM na região. No primeiro semestre do ano, o Instituto de Segurança Pública (ISP) registrou 135 casos de balas perdidas na capital fluminense. No resto do Estado foram mais 35 casos. No total, 12 pessoas morreram. Ao longo de 2006, o ISP contabilizou 224 casos de balas perdidas, com 19 mortos. "O caso da menina é o mais clássico de bala perdida. As estatísticas do ISP consideram vítima de bala perdida uma pessoa ferida longe de um local de confronto e que não se sabe realmente de onde partiu o disparo", acrescentou a assessora. (Por Rodrigo Viga Gaier)