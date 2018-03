Bala perdida atinge metrô e 3 ficam feridas no RJ

Três passageiras foram feridas por estilhaços de vidro na noite de ontem após uma composição do metrô ser atingida por uma bala perdida próximo à estação Maria da Graça, na Linha 2, no subúrbio, zona norte do Rio. A composição seguia no sentido Pavuna quando, nas proximidades da Favela do Jacarezinho, um tiro, de origem ainda desconhecida pela polícia, atingiu um dos vidros do trem.

As vítimas foram atendidas por funcionários da concessionária Metrô Rio e encaminhadas ao Posto de Assistência Médica (PAM) de Del Castilho e ao Hospital Souza Aguiar. Depois de medicadas, as passageiras foram liberadas. A composição atingida pelo disparo foi retirada de circulação para trabalho da perícia. Por causa do incidente, a circulação dos trens foi prejudicada.