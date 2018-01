Bala que matou garoto era de calibre 45 A polícia do Rio informou ontem que a bala que matou Ugo Ronca Cavalcanti, de 12 anos, saiu de uma pistola calibre 45. Baleado na cabeça quando jogava futebol num clube do Alto Leblon (bairro de classe média alta da zona sul) no dia 2, ele morreu na noite de sábado. O resultado poderá ajudar a polícia a descobrir se o tiro partiu de um dos prédios na frente do clube ou da Favela Chácara do Céu. Segundo a polícia, será difícil precisar o lugar em que estava o autor do disparo, pois Ugo se movimentava.