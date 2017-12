Balanço do governo do Rio aponta 2,1 mil afetados por chuvas O governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou na noite desta quarta-feira, 11, um balanço dos atingidos pelas chuvas que castigam o Estado desde a terça-feira. Conforme a Secretaria de Assistência Social, cerca de 2,1 mil famílias foram afetadas diretamente, tendo que deixar suas casas - a maior parte delas em Japeri (RJ).