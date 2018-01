Balão causa incêndio no Pico do Jaraguá Seis equipes do Corpo de Bombeiros tentam controlar um incêndio no Pico do Jaraguá, na zona Oeste da capital paulista, esta manhã. Segundo os Bombeiros, o fogo foi causado por um balão que caiu na mata, por volta das 8h30. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para ajudar na localização dos focos do incêndio.