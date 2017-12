Balão gigante é apreendido no interior de SP Um balão, que esticado mede cerca de 20 metros, e várias armações de ferro foram apreendidos pela Guarda Municipal em Várzea Paulista, região de Jundiaí. Os materiais foram encontrados numa área ambiental na Serra do Mursa. Os guardas chegaram até o local depois de receber uma denúncia anônima. O balão também atingiu a rede de alta tensão, mas não chegou a provocar interrupção no fornecimento de energia elétrica. Quatro jovens foram levados para a delegacia e liberados depois de prestar depoimento.