Balas perdidas ferem quatro pessoas em Diadema Quatro pessoas, entre elas duas crianças, foram atingidas por balas perdidas na noite de domingo, 1º, no município de Diadema, na Grande São Paulo. De acordo com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) da região, o tiroteio aconteceu por volta das 20 horas, na Rua Carati, no bairro do Jardim Eldorado. Um pai passava com seus filhos, de 6 e 11 anos, quando foram surpreendidos pelas balas perdidas. Um homem e uma mulher que também caminhavam por ali acabaram sendo atingidos. As vítimas foram atendidas no Pronto-socorro Eldorado e no Hospital Municipal de Diadema e não correm risco de vida. Ninguém foi detido.