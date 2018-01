Balconista tenta assaltar a própria lanchonete em SP No final da noite de ontem, usando uma touca ninja e armado com um revólver calibre 38, o balconista Reginaldo Ribeiro da Silva, de 28 anos, tentou assaltar a lanchonete na qual trabalhava, dentro da unidade Itaim Bibi do Hospital e Maternidade São Luiz, na zona Sul da capital paulista. Eram 23h30, horário do término de seu expediente, quando o rapaz foi até o alojamento, ao lado da lanchonete New Coffee, dentro do hospital, e lá encapuzou-se e pegou a arma. Retornou ao próprio local de trabalho, rendeu o gerente da lanchonete, Marcelo Laurito, de 36 anos, anunciou o assalto, mas não esperava que a vítima fosse reagir. Teve início uma luta corporal em que o gerente do estabelecimento conseguiu puxar a touca de Reginaldo, reconhecendo-o. O funcionário assaltante ainda teve tempo de atirar, mas não atingiu ninguém, e foi detido por seguranças do hospital, acionados imediatamente ao iníco da luta entre vítima e bandido. Levado ao 15º Distrito Policial, do Itaim Bibi, o balconista foi indiciado por tentativa de roubo qualificada pela delegada Patrícia Escórcio Camilo de Souza.