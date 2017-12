Balé se apresenta com músicas de Chico Stagium Dança Chico Buarque é um espetáculo diferente. Com 35 anos de palco, o Ballet Stagium apresenta-se entre manequins e restos de cenários, com músicas de Chico Buarque, em versões gravadas por ele e por artistas como Caetano Veloso e Milton Nascimento. Caixa Cultural São Paulo, Praça da Sé, 111, 16 h. Tel.: 3321-4406. Grátis.