Balsa com 35 toneladas de pedra ametista afunda no MS

Uma balsa brasileira carregada com 35 toneladas de pedra ametista bruta naufragou no Rio Paraguai em Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu no domingo, 2, mas a Marinha do Brasil divulgou o ocorrido somente nesta terça-feira, 4.

De acordo com a Marinha, a balsa Estrela Uno estava sendo empurrada pela embarcação boliviana Alexander. Dois navios e um helicóptero foram enviados ao local. O acidente não deixou feridos nem causou danos ambientais.

Segundo a assessoria de imprensa da Marinha, um inquérito administrativo foi aberto para apurar as causas do acidente. A balsa continua submersa e será retirada pelo proprietário. O destino da balsa não foi informado.