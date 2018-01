Balsa se choca contra ponte e interrompe acesso ao sudoeste do Pará

BELÉM - Uma ponte sobre o Rio Moju, na rodovia estadual PA-483, no Pará, foi rompida na madrugada deste domingo, 23, depois que uma balsa que transportava 900 toneladas de óleo de dendê colidiu com um dos pilares da estrutura. Apesar do acidente grave, ninguém se feriu. A ponte fica a aproximadamente 120 km da capital e faz parte de um complexo de pontes e estradas que interliga Belém ao interior do Estado.

A ponte tem 900 metros de extensão, mas apenas 50 metros foram danificados, de acordo com a Polícia Rodoviária do Estado. O Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil fazem a avaliação da estrutura para avaliar o risco de desabamento. Uma equipe técnica de engenharia que está no local deve entregar um laudo em 48 horas.

Trânsito. O trânsito foi bloqueado, o que prejudica o acesso à região sudeste do Pará. A Secretaria de Estado de Transportes (Setran) já informou que vai garantir a travessia por meio de duas balsas que devem atender o fluxo de veículos leves e pesados e que estará disponível 24h diariamente.