Banco do Brasil anuncia ajuda a clientes de Santa Catarina

O Banco do Brasil aprovou nesta quarta-feira, 26, uma série de medidas emergenciais para apoio aos moradores das regiões atingidas pelas enchentes em Santa Catarina. Segundo nota divulgada nesta manhã, o Banco do Brasil vai dar tratamento especial aos clientes que, em virtude das chuvas, tenham dificuldades de realizar ou quitar suas operações bancárias. Entre as medidas definidas nesta quarta, o BB autorizou as agências do Estado a ofertar a possibilidade de renovação ou renegociação de débitos. Também foi definida a abertura de linha de crédito com condições diferenciadas para atendimento preferencial às pessoas físicas, empresas e agroempresários atingidos pelas chuvas. Entre as condições diferenciadas, o BB listou a redução dos encargos financeiros e prazos/carências alongados, fluxo especial na análise das solicitações de empréstimos, e a revisão, quando for o caso, do limite de crédito desses clientes. São as seguintes as medidas emergenciais: 1- micro e pequenas empresas: o BB prorrogará o prazo da linha Proger Urbano Empresarial de 72 para 84 meses, com carência de três meses para novas operações e dispensa da entrada mínima de 10%. 2 - linha de capital de giro: os vencimentos de dezembro e janeiro próximos poderão ser prorrogados para o final do prazo, mantendo-se os valores das prestações. O volume disponível nas duas linhas para os catarinenses é de R$ 300 milhões. 3 - agronegócio: o Banco do Brasil vai dispor de R$ 100 milhões para contratação de linha de crédito para construção e reforma de benfeitorias em propriedades rurais e reposição de plantéis. O prazo para pagamento será de três anos. O BB também concederá crédito rural para custeio para financiar o replantio de lavouras atingidas no montante de até R$ 150 milhões. 4 - investimento: o BB terá disponível uma linha de crédito para investimento destinada a refinanciar operações do BNDES no valor de R$ 50 milhões. 5 - pessoas físicas: o BB estabeleceu condições diferenciadas para linhas que atendam às pessoas físicas atingidas. A linha para compra de materiais de construção, que facilita a aquisição de material básico,hidráulico, elétrico, dentre outros, para construção e reforma de imóvel residencial urbano terá R$ 500 milhões para Santa Catarina. O BB reduziu taxas de juros e dobrou o prazo de 24 para 48 meses, que terá carência de até 180 dias. O teto das operações passa de 20 para R$ 40 mil. 6 - O empréstimo consignado também terá disponibilidade de R$ 500 milhões para o Estado. A carência máxima foi ampliada de 59 para 180 dias para o pagamento da 1ª prestação das novas operações. Para as operações já contratadas os clientes poderão solicitar carência de até 180 dias. 7 - seguridade: o Banco do Brasil vai implementar fluxo especial para regulação de sinistros e pagamento de indenizações para os ramos de seguros de vida, automóveis e ramos elementares. O BB vai ainda instalar base de atendimento em Florianópolis para análise de seguros de vida e ramos elementares. 8 - doações: foi aberta uma conta especial para doações - BANCO DO BRASIL - CONTA 80.000-7 - AGÊNCIA 3582-3. Os recursos recebidos serão repassados para a Secretaria de Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. 9 - Serão redirecionados para Santa Catarina todas as doações de alimentos obtidas nos eventos esportivos a serem realizados pelo BB; 10 - Os espaços das AABB (Associações Atléticas do Banco do Brasil) serão cedidos para receber os desabrigados. 11- o BB e o BB/Besc estão divulgando a todos os funcionários, clientes e a população em geral as alternativas de colaborar, seja por meio de doações em conta corrente ou na arrecadação de alimentos, roupas e cobertores, que podem ser entregues na Defesa Civil e nas prefeituras municipais.