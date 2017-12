Banco Imobiliário Radical Número de participantes: cinco a dez. Tabuleiro: Banco Imobiliário. Objetivo: Conquistar Itaim, Pinheiros, Berrini e mais três territórios à escolha. Categoria: Gestão de Negócios Imobiliários. Local: Cidade de São Paulo. Como jogar: Cada empreiteiro corrupto começa com 500 dinheiros, quatro notas de 100 e um cheque nominal para um deputado. Ao cair numa casa do tabuleiro, deve ir até o local, comprá-lo e erguer um guindaste. O referido empreiteiro poderá instalar seguranças fortemente armados para espantar os outros jogadores, durante os cinco anos que vai demorar para concluir a obra. Em cada terreno, um mapa mostrará o nostálgico histórico de escândalos da região, como "Primo de Maluf cobra R$ 6 milhões do município", "MP denuncia empreiteiros envolvidos no escândalo da educação" e "A lista de Zuleido". A PARTIDA O jogador lança os dados, mas pode contratar um contador para abafar o resultado. Além de logradouros como Santa Cecília, Perdizes e Jova Rural, é possível comprar a Companhia do Metrô - nesse caso, o sujeito entra numa licitação fraudulenta e se compromete a entregar três estações nos próximos 20 anos. Pode até mesmo alegar que serão estações da Linha Ocre, que ligam o nada a uma plataforma deserta. Se anunciar a integração "Jardim São Paulo-Mandaqui", ganha a admiração da banca. Tirando sete, o executivo pode arrematar a Avenida 9 de Julho e demolir instantaneamente os corredores de ônibus. Com dez no dado, tem direito a escolher um cartão de Sorte/Revés. Algumas das opções são: "Você fraudou a Previdência, receba $45 milhões", "Você errou no botox, perca $10 em direitos de imagem", "Você fotografou uma imagem santa no azulejo da cozinha, receba $5" ou "A polícia matou os seus rivais no tráfico, receba $100". Lembrem-se: mesmo os jogadores mais poderosos podem acabar na prisão, mas só ficam se não tiverem advogados. De lá, saem direto para uma Concessionária de Importados Alemães ($500) e podem fazer uma bela terraplenagem na região do Itaim por apenas 300 dinheiros. Outras opções de Sorte/Revés são: "Você encontrou um esquilo morto no seu refrigerante. Receba $600 em indenizações", "Você foi cassado por decoro parlamentar, mas continua na Comissão de Ética do Senado. Receba $400". Em vez de irem à falência, os jogadores vão à Europa. Término do jogo: ganha aquele que tiver mais obras pela metade e falir os transportes públicos. Como alternativa, ganha aquele que roubar a banca sem chamar a atenção da imprensa.