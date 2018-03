Banco vê fraude em depósito da assembleia

O Banco HSBC informou ao jornal Gazeta do Povo que encontrou indícios de fraude em depósitos da Assembleia Legislativa do Paraná na conta bancária aberta em nome da agricultora Vanilda Leal. De acordo com a reportagem, Vanilda sobrevive do Bolsa-Família, mas em sua conta foi movimentado R$ 1,2 milhão entre 2004 e 2009. Seu nome aparece como servidora da Casa, embora nunca tenha trabalhado no Legislativo. Ela mora em uma casa de madeira em Cerro Azul, no Vale do Ribeira, a 92 quilômetros de Curitiba.