Banda de Ipanema homenageia garoto morto em assalto A Banda de Ipanema, uma das mais tradicionais do Carnaval do Rio, fez neste sábado uma homenagem ao menino João Hélio Fernandes, de 6 anos, assassinado após um assalto no Rio de Janeiro. Todos os músicos da banda desfilaram com uma fita preta no pulso. Além disso, integrantes do bloco carregavam uma faixa com a frase: "Carinho para todas as crianças do mundo." No centro do Rio, o bloco Embaixadores da Folia distribuiu milhares de rosas brancas em homenagem a João Hélio.