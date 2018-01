Banda Monobloco reúne 100 mil pessoas em Copacabana

Cerca de 100 mil pessoas acompanharam o desfile do Monobloco pela orla de Copacabana na manhã deste domingo, 10. É o sexto ano consecutivo que a banda se apresenta na praia, com repertório de clássicos da MPB em versão carnavalesca. Acompanhando os músicos, muitos foliões fantasiados, apesar de o carnaval já ter acabado oficialmente há quatro dias. Foliões fantasiados acompanharam o desfile pela orla de Copacabana. Foto: Fabio Motta/AE Veja também: Galeria de fotos com os desfiles das vencedoras do carnaval do Rio Fotos das escolas vitoriosas de SP que desfilaram no Sambódromo Este ano, uma novidade: uma guitarra acompanhou os 150 ritmistas. O desfile, entre os postos seis e quatro, acabou por volta das 13h30 deste domingo. No fim da manhã, a Banda de Ipanema fez um Banho de Mar à Fantasia, no Arpoador. Mais de 400 fantasias de papel crepom foram distribuídas para os banhistas. A festa foi animada por 40 ritmistas da Escola de Samba Alegria da Zona Sul. O desfile saiu do começo da praia, no posto seis, e seguiu para o posto quatro. Foto: Fabio Motta/AE