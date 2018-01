Banda Vingadora e foliões sem abadá fazem a festa em Salvador

SALVADOR - Debaixo de um forte sol, que brilhou durante todo o dia, começou, no meio da tarde da sexta-feira, o terceiro dia do Carnaval oficial de Salvador. A animação iniciou sob o comando de dois astros da musica baiana, Bell Marques e Saulo Fernandes, no Circuito Dodô (Barra/Ondina). Por volta das 16 horas o circuito já estava lotado.

Bell foi o primeiro a tocar, puxando o bloco Vumbora. Logo depois veio Saulo. O cantor considerou interessante esse momento vivido no Carnaval baiano, quando algumas das principais atrações da festa tem tocado para o folião sem abadá. Foi o caso, na quinta, de Bell Marques e Ivete Sangalo, que pagos pelo governo do Estado, entraram na avenida sem as tradicionais cordas que separam o público. “Acho que estamos vivendo tempos mais democráticos.”

Eles foram seguidos por outros tantos nomes famosos do axé como a Timbalada, Banda Psirico e Daniela Mercury, que também saíram sem cordas.

Mas, a grande sensação da noite prometia mesmo ser a Banda Vingadora, estrelada pela cantora Tays Reis, que fez a sua estreia na festa. Ela cantou para o folião e disparou sua Metralhadora, a mais forte canção do carnaval deste ano.

“Estou muito feliz e ansiosa ao mesmo tempo. Nossa banda completa um ano, festejando da melhor forma”, disse a vocalista da banda.

No Campo Grande, o comando da farra ficou a cargo dos cantores Neto LX e André Fanzini, sucedidos por uma série de blocos afros. Antes deles, porém, o Furdunçu voltou às ruas atraindo adultos e foliões mirins.