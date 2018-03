Bandeira do Brasil some do Parque da Independência, em SP Sumiu a bandeira do Brasil - que tem 7 metros de comprimento por 6 metros de largura - que ficava no Parque da Independência, no Museu do Ipiranga, zona sul de São Paulo. O desaparecimento foi percebido por um funcionário na manhã de terça-feira. "Até agora não consegui encontrar o propósito para a pessoa fazer uma coisa dessas", disse o administrador do parque, Daniel Rodrigues Silva Fernandes Varela. A bandeira, sempre doada por uma entidade ou empresa, é trocada a cada três meses. Essa última foi uma cortesia do Centro Universitário São Camilo e deveria ser trocada em fevereiro. A principal preocupação da administração do parque é com a chegada do feriado do aniversário da cidade de São Paulo no próximo dia 25. "É um dia que recebemos muitos visitantes e não podemos ficar sem a bandeira nessa data. Vamos ter de colocar uma improvisada", disse Varela. Por causa do rompimento do cabo de aço que sustentava a bandeira, provocado pelos ladrões, a recolocação será mais demorada. O local não permite a entrada de um veículo com escada ou gaiola. Será preciso montar um andaime para trocar o cabo do mastro, que tem 30 metros de altura. O furto deve ter ocorrido entre as 21 horas de segunda-feira e às 5 horas da última terça-feira, horário em que o parque fica fechado. No período, dois seguranças tomavam conta do setor. Para chegar até o local que fica próximo do Monumento à Independência do Brasil, o criminoso (ou criminosos) teve de pular uma grade de ferro e andar pelo gramado. O passo seguinte foi cortar o cabo de aço, preso com um cadeado, para descer e retirar a bandeira. O parque tem circuito de câmeras próximas ao monumento e ao chafariz, mas não alcança a região onde ficava hasteada a bandeira. O caso foi registrado no 17º Distrito Policial, no Ipiranga. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso. De acordo com a polícia, o circuito de câmeras do parque não grava imagens. Serve apenas para monitoramento. Segundo Varela, casos como esse no parque são raros. No ano passado furtaram os fios da iluminação do local. Há cinco anos, ladrões levaram as espadas de prata do monumento. Se alguém se sensibilizar com o caso e quiser doar uma nova bandeira é possível ligar para o telefone 2273-7250.