Bandeira volta a parque de SP com ajuda de helicóptero A bandeira do Brasil que irá substituir a que sumiu no começo do ano do Parque da Independência, no Museu do Ipiranga, zona sul de São Paulo, deverá ser hasteada até sexta-feira, 12. Se for necessário, a operação será realizada com a ajuda do helicóptero da Polícia Militar. O maior e mais caro dos problemas é a recolocação do cabo de aço no mastro de 30 m de altura. São necessários 60 m a um custo médio de R$ 3 mil. Há duas alternativas para trocar o cabo. A primeira é a instalação de um andaime. A segunda prevê a ajuda de um helicóptero. Na manhã de terça-feira, foi testado o andaime cedido pelo subprefeitura da região. Mas ele foi descartado de imediato porque a estrutura não chegaria ao topo do mastro. ´A solução é arrumar outro andaime emprestado ou um helicóptero. Nesta quarta devo fechar a questão´, disse o presidente do Movimento Cívico em Defesa do Monumento do Ipiranga e do Parque da Independência, Guilherme Teodoro Mendes. O helicóptero poderá ser alugado ou emprestado por uma empresa. Outra possibilidade é contar com a ajuda do grupamento aéreo Águia da PM. ´Certa vez, a roldana do mastro ficou emperrada e a PM emprestou para que a manutenção fosse realizada´, disse Mendes. Até ontem à noite, a bandeira furtada - que custa em média R$ 800 - não havia sido recuperada. Nem o criminoso ou criminosos foram presos. O crime A bandeira substituta não é nova: será usada a anterior (doada pelo Banco Itaú) em bom estado. O cabo será providenciado pela Associação Comercial do Ipiranga. A falta da bandeira do Brasil com 7 metros de comprimento por 6 metros de largura foi notada por um funcionário na manhã de terça-feira da semana passada. ´Até agora não consegui achar o propósito para a pessoa fazer uma coisa dessas´, disse o administrador do parque, Daniel Rodrigues Silva Fernandes Varela. O criminoso pulou a grade e cortou o cabo de aço em dois pontos. Ele levou apenas a bandeira. O parque dispõe de duas câmeras de monitoramento, nenhuma delas voltada para o mastro. O caso está sendo apurado pelo 17º DP (Ipiranga).