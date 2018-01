Bandeirantes será interditada para obras A pista interior-capital da Rodovia dos Bandeirantes será interditada das 23h50 da próxima segunda-feira até as 5h de terça-feira, na altura do km 95, na região de Campinas. No local serão realizados serviços para substituição das juntas de dilatação do viaduto do km 100, na interligação da Rodovia dos Bandeirantes com a Via Anhanguera. O mesmo esquema de interdição será acionado na terça-feira, no sentido contrário, capital-interior, das 23h50 às 5h00. Os serviços devem ser finalizados na madrugada da próxima quarta-feira. Para a realização das obras na pista interior-capital, o acesso à Bandeirantes será fechado na altura do km 102 mais 500 metros da Via Anhanguera, sentido capital. Na altura do km 95 da Bandeirantes, pista capital-interior, o tráfego será desviado para o prolongamento da Bandeirantes. Os motoristas com destino à Via Anhanguera devem acessar o trevo do km 104 e seguir pela rodovia SP-101, Campinas-Monte Mor, até o trevo da Bosch, no km 98 da Anhanguera.