Bandido assalta ônibus e morre em tiroteio com a PM no Rio O ônibus da Viação Machado, na divisa entre as cidades do Rio e Duque de Caxias, foi assaltado no ínicio da madrugada desta terça-feira. O assaltante, Cristiano da Conceição Guimarães, de 29 anos, acabou sendo morto após trocar tiros com a polícia. Guimarães roubou R$ 46,60. Segundo o cobrador do ônibus, ele ficou indignado com a baixa quantidade de dinheiro e disse que teria de realizar mais assaltos ainda nesta madrugada para compensar. Policiais trocaram tiros com o bandido por volta da 0h30, quando Cristiano tentava escapar. Ao ser abordado, o criminoso teria atirado contra os policiais e, baleado, morreu mesmo sendo atendido no Hospital de Piabetá. Com ele a polícia apreendeu um revólver calibre 38. O caso foi registrado na 66ª Delegacia de Polícia.