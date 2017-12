Bandido assalta residência e morre em tiroteio com a PM O assaltante Nelson Cirilo Silva Filho, de 28 anos, invadiu uma casa em Santo André, e acabou sendo morto por policiais militares na noite de terça-feira. Armado com um revólver, depois de ter assaltado a residência, o bandido resistiu à voz de prisão dada pelos PMs e tentou fugir com o carro das vítimas. Após uma pequena perseguição, o criminoso não conseguiu mais seguir e desceu do veículo atirando contra os policiais, que revidaram. Baleado, o assaltante morreu quando era atendido no Pronto-socorro Municipal Central de Santo André. Segundo a polícia, outro assaltante teria auxilado Cirilo no assalto à residência e fugiu no carro usado pela dupla para chegar até o local o crime. Foram levados aparelhos eletroeletrônicos e R$ 1.600,00. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Santo André.