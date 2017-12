Bandido bate carro roubado e morre carbonizado em SP Um ladrão de carro morreu carbonizado, por volta das 23h30 desta quinta-feira, 22, após colidir o veículo em que estava contra a traseira de um ônibus, no Jardim São Luís, zona sul da capital paulista. Em alta velocidade, o criminoso, que ocupava um Corsa, placas DAV 3496/SP, não conseguiu frear e atingiu a traseira de um microônibus da Cooperpan, prefixo 78562, que fazia a linha 6049 (Jardim Lídia/Santo Amaro). Segundo os policiais militares, o bandido havia roubado o carro meia hora antes na mesma região, mas no momento do acidente não estava sendo perseguido por nenhuma viatura. O microônibus estava em movimento segundo a São Paulo Transportes (SPTrans). Por ter ficado preso junto às ferragens, o criminoso não conseguiu sair do carro e morreu carbonizado. Nem o motorista nem os passageiro do coletivo sofreram ferimentos. Uma equipe dos Bombeiros foi para o local, mas nada pôde fazer para salvar o bandido. O caso foi registrado no 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antonio.