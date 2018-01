Bandido morre, após furto a caixa eletrônico Um bandido morreu e outro foi ferido em uma troca de tiros com policiais militares ontem de madrugada, no Jardim São Luís, zona sul da capital. O tiroteio ocorreu cerca de uma hora depois de os bandidos terem furtado um caixa eletrônico do Banco Itaú na altura do número 851 da Avenida Prestes Maia, em Osasco, segundo informações da Polícia Militar. A PM de Osasco foi acionada, pouco depois das 3 horas, por testemunhas que viram duas pessoas tentando arrombar um caixa da agência. O alarme foi acionado, mas os criminosos conseguiram fugir com o equipamento em um ônibus, antes da chegada dos policiais. Pouco antes das 4 horas, PMs que faziam patrulhamento pela Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul, viram o ônibus e deram início a uma perseguição. O veículo tombou ao entrar na Rua João Manuel da Silva, onde ocorreu a troca de tiros. Os dois bandidos baleados foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hospital do Campo Limpo, onde um deles morreu. Segundo a Polícia Militar, todo o dinheiro foi recuperado.