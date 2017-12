Bandido morre após tentar roubar residência Um assaltante morreu, outro ficou ferido, e um policial civil também foi atingido por um tiro de raspão, na manhã de ontem, durante uma tentativa de assalto a residência, no Jardim Paulista, em Ribeirão Preto. A polícia foi acionada por volta das 10 horas e, ao chegar ao local, ocorreu uma troca de tiros. Um dos assaltantes foi atingido e morreu antes de ser atendido na Unidade de Emergência (UE), do Hospital das Clinicas (HC). No mesmo hospital, o policial baleado foi atendido e liberado em seguida. O outro assaltante foi levado ao Pronto-Socorro Central. O corpo do morto foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML).